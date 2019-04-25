Nallıhan'da öğrenci yurdu yararına kermes

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir öğrenci yurdu yararına kermes düzenlendi.

Yunus Emre Talebe Yurdu tarafından organize edilen kermesin açılışı, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Serhat Selvi tarafından yapıldı.

Öntaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime ve eğitim yatırımlarına desteklerinin süreceğini ifade ederek, kermesin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dualarla açılan kermesten elde edilecek gelirin, yurdun giderlerinde kullanılacağı belirtildi.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan yurt binasındaki kermes 29 Nisan'da sona erecek.