Nallıhan'da

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" panayırı, Nallıhan ilçesinin Çayırhan Mahallesi'nde kuruldu.

Nallıhan Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çocukların sıcak yaz aylarında eğlendirilmesi için her yıl düzenlenen panayırı geleneksel hale getirdi.

Çayırhan Mahallesi'nde göl kenarına kurulan panayır 3 gün sürecek.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, panayırda oyun grupları, midilli atlar, trenler, akülü arabalar, şişme oyuncaklar, akrobasi gösterileri, mini go kart alanı gibi pek çok lunapark oyuncağının yer alacağını, alanda sahne gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ile küçük konuklara eğlenceli bir atmosfer sunulacağını, tiyatro gösterileri, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle panayırın büyük ilgi göreceğini düşündüklerini kaydetti.



