Nallıhan'da Kur'an kursu açıldı

ANKARA (AA) - Nallıhan Müftülüğü tarafından başlatılan çalışma ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" haftası dolayısıyla Kur'an kursu açıldı.



Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Müftüsü Müftüsü Bilal Parlak, din görevlileri ile ailelerin katılımıyla Çayırhan Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Kur'an kursunda 4-6 yaş çocuklara temel dini eğitim verilecek.



Öntaş, açılışta yaptığı konuşmada, Kur'an kursunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, çocukların temel dini eğitimleri almasının çok önemli olduğunu belirtti.

Parlak da açılışı yapılan Kur'an kursunda 35 talebenin eğitim göreceğini kaydetti.

