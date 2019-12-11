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Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek
ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek. Ayhan Sümer Kültür merkezinde Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan Şube Temsilciliği tarafından düzenlenecek fuarda yazarlar kitaplarını imzalayacak. Fuarın 2. günü...
Genel 11.12.2019, 15:00
ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.
Fuarın 2. günü eğitimci yazarlardan Nehir Yazar ve Zübeyir Yiğit, okurları için kitaplarını imzalayacak.
Türk Eğitim-Sen Nallıhan Temsilcisi Hüsnü Oran, "Bundan sonraki süreçte kültür etkinlikler kapsamında okurları yazarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.
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