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Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek. Ayhan Sümer Kültür merkezinde Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan Şube Temsilciliği tarafından düzenlenecek fuarda yazarlar kitaplarını imzalayacak. Fuarın 2. günü...

Genel 11.12.2019, 15:00
Nallıhan'da kitap fuarı düzenlenecek
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ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Kitap Fuarı düzenlenecek.

Ayhan Sümer Kültür merkezinde Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan Şube Temsilciliği tarafından düzenlenecek fuarda yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Fuarın 2. günü eğitimci yazarlardan Nehir Yazar ve Zübeyir Yiğit, okurları için kitaplarını imzalayacak.

Türk Eğitim-Sen Nallıhan Temsilcisi Hüsnü Oran, "Bundan sonraki süreçte kültür etkinlikler kapsamında okurları yazarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

#Nallıhan
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