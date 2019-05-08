Nallıhan'da kedi ve köpeklere ücretsiz kuduz aşısı

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların kedi ve köpeklerine Belediye tarafından ücretsiz kuduz aşısı yapım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "haydi dostlar aşıya" kampanyası ile başlatılan çalışma ile ilçedeki sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kuduz aşılarının yapılacağı kaydedildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin, vatandaşların evlerinde besledikleri kedi ve köpeklerine kuduz aşısı yapılmaya başlandığını söyledi.

Çalışma kapsamında, köpek ve kedileri kuduz hastalığından korumayı amaçladıklarını belirten Öntaş, "Vatandaşların evlerinde besledikleri kedi ve köpeklere yönelik ücretsiz olarak aşı uygulaması başlattık. Vatandaşlar, Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Eski Çayırhan (beldesi) mahallesinde bulunan belediye ek hizmet binasına gelerek kedi ve köpeklerinin Kuduz aşılarının yapılmalarını isteyebilecekler." dedi.