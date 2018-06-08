Nallıhan'da karne heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4 bin 650 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Dumlupınar Tuğrulbey Ortaokulu ve İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Murat Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve bazı okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Murat Kahraman, öğrencilere karnelerini verirken, çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını ve çalışmanın, azmin sonunda başarının geldiğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice de velilere tavsiyelerde bulunarak, "Çocuğumuz takdir, teşekkür belgesi alamadı diye onları ve kendinizi üzmeyin. Onlara bir ebeveyn olarak tavsiyelerde bulunun. Başarılarından söz edin ve onları kutlayın." dedi.

Benlice, ilçe genelinde eğitimde iyi bir başarı ortalamasına sahip olduklarını sözlerine ekledi.



