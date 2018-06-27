Nallıhan'da kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Nallıhan Şube Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Nallıhan Şube Başkanı Ali Kemik, kan bağışı kampanyasının ilçe merkezinde 2 gün, bugün de Çayırhan Mahallesi'nde devam ettiğini söyledi.

İlçede 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Kemik, "Kan bağışı kampanyamıza destek veren başta Kaymakam Murat Kahraman olmak üzere Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve müftülüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

İlçede kan bağışı kampanyası düzenleneceği hafta müftülüğün kampanyayı cuma hutbesinde de halka duyurduğunu anlatan Kemik, "İlçe merkezimizde 2 günde 100 ünite kan toplandı. Çayırhan Mahallesi'nde de vatandaşlardan kan alımları sürüyor. Kampanyaya destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.