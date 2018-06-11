Nallıhan'da iftar ve sahur programları

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, ramazan dolayısıyla davet edildikleri iftar ve sahur yemeklerine eksiksiz katılmaya çalıştıklarını bildirdi.

Güngör, ilçe teşkilatı olarak ve Çayırhan Mahallesi temsilciliğiyle eski Barış Mahallesi Tepe Cami avlusunda verilen iftara katıldıklarını belirtti.

Ardından da AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Öztürk, SKM Başkanı Naci Boz ile Ayhan Sümer Kültür Merkezi'ndeki sahur yemeğine katıldıklarını ifade eden Güngör, ramazan dolayısıyla davet edildikleri iftar ve sahur yemeklerine eksiksiz katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güngör, bazı iftara Ankara 3. Bölge milletvekili adayları ile katıldıklarını ve adaylarını tanıtmaya çalıştıklarını bildirdi.



