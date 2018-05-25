Nallıhan'da iftar programı

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesince Çayırhan Barış Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Çayırhan Barış Mahallesi Yukarı Cami önünde düzenlenen iftarda konuşan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Öntaş, "Tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız ibadetler Allah katında da inşallah kabul olur. İnşallah güzel bir şekilde ramazanımızı tamamlarız." dedi.

Yemek sonrası dualar edildi. Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, çocuklara oyuncak hediye etti.