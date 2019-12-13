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Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan son Kore gazisi olan ve vefat eden Celal Karakaş için cenaze töreni düzenlendi. 93 yaşındaki Karakaş'ın cenazesi, Uluköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına...

Genel 13.12.2019, 18:44
Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan son Kore gazisi olan ve vefat eden Celal Karakaş için cenaze töreni düzenlendi.

93 yaşındaki Karakaş'ın cenazesi, Uluköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine ilçe belediye başkanı İsmail Öntaş ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri ile köylüler katıldı.

#Nallıhan
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