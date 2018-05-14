Nallıhan'da Gençlik Şöleni ve Bahar Konseri

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi, Gençlik Şöleni ve Bahar Konseri düzenledi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Çayırhan Mahallesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ve gazi annelerinin, Anneler Günü'nü kutladı.

Öntaş, "Annelerimizin ayaklarının altını öpüyorum. Çünkü annelerimizin ayaklarının altında cennetin kokusu var. Ayrıca, tüm engellilerimizin engelliler haftasını da kutluyorum. Onlar için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Etkinlikte, Kültür Bakanlığı ve TRT ses sanatçıları konser verdi.

Etkinliğe, TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, mahalle sakinleri ile anneler ve engelli vatandaşlar katıldı.