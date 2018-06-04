Nallıhan'da foto safari heyecanı

ANKARA (AA) - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, fotoğraf meraklılarını Nallıhan Kuş Cenneti'nde yapılacak foto safariye davet etti.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin önemli sulak alanlarından olan ve 200 türde kuşa ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl beşinci kez foto safariyi düzenleyeceklerini söyledi.

Başkentin tanıtımı için bu etkinliğe önem verdiklerini kaydeden Ceylan, "Tüm fotoğraf tutkunlarını, fotoğraf avcılarını buraya bekliyoruz. 9-10 Haziran tarihlerinde foto safariyi düzenliyoruz. Doğaseverleri, doğa fotoğrafçılarını buraya davet ediyoruz. Kuş cenneti peyzaj güzelliği açısından da oldukça önemli bir yer. Yarışmaya katılım ücretsiz. İki gün sürecek yarışma sonrasında en iyi fotoğraflar seçilecek ve dereceye girenlere toplamda 20 bin lira ödül verilecek." ifadelerini kullandı.