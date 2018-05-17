Nallıhan'da foto safari düzenlenecek

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan ilçesinin tanıtımı ve ilçedeki kuş cennetine dikkatleri çekmek için 9-10 Haziran'da foto safari düzenleneceğini bildirdi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, Başkent'in önemli sulak alanlarından olan ve 200 türde kuşa ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen foto safarinin bu yıl beşincisinin yapılacağını belirtti.

Nallıhan ilçesinin tanıtımı ve ilçedeki kuş cennetine dikkatleri çekmek için düzenlenen foto safarinin 9-10 Haziran tarihlerinde yapılacağını dile getiren Ceylan, tüm fotoğraf tutkunlarını etkinliğe katılmaya davet etti.