banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Nallıhan'da engelliler için etkinlik düzenlendi

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Mahallesi Muhtarlığı ve gönüllü kadınlar tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenledi. Nallıhan Çayırhan Mahallesi Muhtarlığınca gönüllü kadınların katkılarıyla engellilere yönelik...

31 Aralık 2017 Pazar 17:47
Nallıhan'da engelliler için etkinlik düzenlendi
banner230

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Mahallesi Muhtarlığı ve gönüllü kadınlar tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenledi.

Nallıhan Çayırhan Mahallesi Muhtarlığınca gönüllü kadınların katkılarıyla engellilere yönelik düz enlenen etkinlik, Eski TKİ Lokalinde yapıldı.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin muhtaç kişiler olmadığını belirtti.

Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun engellilerden oluştuğuna işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Onlar, Allah'ın bizlere emanetidir. Onların da yapacağı çok şeyler var. Bezen normal insanın yapacağı işleri, engelli kardeşlerimiz daha başarılı bir şekilde yapıyor. Önemli olan bu kardeşlerimizin hangi konuda yetenek ve becerileri varsa tespitin yapılması. Birçok yerde bu alanda atölyeler açıldı. Çayırhan'da da bir atölye açarak, engellilerimize sahip çıkmış olacağız."

Çayırhan Muhtarı Bilal Şerbetçi de engellilerle birlikte olmaktan ve onların dertleriyle dertlenip hasbihal etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şiirlerin okunduğu ve mahalli sanatçıların türküler seslendirdiği etkinlikte, engelli davetlilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Mete ve Fettah Güngör de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Nallıhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim