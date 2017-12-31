Nallıhan'da engelliler için etkinlik düzenlendi

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Mahallesi Muhtarlığı ve gönüllü kadınlar tarafından engellilere yönelik etkinlik düzenledi.

Nallıhan Çayırhan Mahallesi Muhtarlığınca gönüllü kadınların katkılarıyla engellilere yönelik düz enlenen etkinlik, Eski TKİ Lokalinde yapıldı.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin muhtaç kişiler olmadığını belirtti.

Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun engellilerden oluştuğuna işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Onlar, Allah'ın bizlere emanetidir. Onların da yapacağı çok şeyler var. Bezen normal insanın yapacağı işleri, engelli kardeşlerimiz daha başarılı bir şekilde yapıyor. Önemli olan bu kardeşlerimizin hangi konuda yetenek ve becerileri varsa tespitin yapılması. Birçok yerde bu alanda atölyeler açıldı. Çayırhan'da da bir atölye açarak, engellilerimize sahip çıkmış olacağız."

Çayırhan Muhtarı Bilal Şerbetçi de engellilerle birlikte olmaktan ve onların dertleriyle dertlenip hasbihal etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şiirlerin okunduğu ve mahalli sanatçıların türküler seslendirdiği etkinlikte, engelli davetlilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Mete ve Fettah Güngör de katıldı.