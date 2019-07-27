ANKARA (AA) - Nallıhan'da Çayırhan Mahallesi'nde Yaz Kuran Kursu'na katılan çocuklar ve aileleri için "Cami-Çocuk-Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Bilal Parlak, din görevlileri ile aileler ve çocuklar katıldı.

Parlak, buluşmayı sağlayan din görevlilerine ve çocuklarını kurslara gönderen ailelere teşekkür etti.

"Ağaç yaş iken eğilir." diyen Parlak, "Bu çocuklara bu çağlarda ne verebilirsek bizim için önemli. Çocuklar, din görevlilerimiz eşliğinde temel dini eğitimleri öğrenirken, Kur'anı da okumaya başlıyorlar. Allah hepsine zihin açıklığı versin." dedi.