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Nallıhan'da başarılı öğrenciye bisiklet ödülü

ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge ikincisi olan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, yaptığı açıklamada,...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:42
Nallıhan'da başarılı öğrenciye bisiklet ödülü
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ANKARA (AA) - Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge ikincisi olan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, yaptığı açıklamada, Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emre Doğan'ın 16 ortaokul öğrencisi arasında okuduğu ezanla 2'nci seçildiğini belirtti.

Benlice, ilçeyi başarılı şekilde temsil eden öğrenciyi teşvik etmek amacıyla bisiklet hediye ettiklerini, başarılarının devamını beklediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
EzanEzan Okuma YarışmasıMilli Eğitim
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