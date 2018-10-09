Nallıhan'da aşure etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Çayırhan Mahallesi'nde muhtarlık ve vatandaşların işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak, hem gelenek ve göreneklerin yaşatılması hem de vatandaşların kaynaşması için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Bilal Şerbetçi de dayanışmanın güzel bir örneğini etkinlikte sergilediklerini ifade ederek, aşureye katkı sunan ve pişirilmesinde emeği olanları kutladı.