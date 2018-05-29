Nallıhan'da 5. Foto Safari yapılacak

ANKARA (AA) - Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, bu yıl 5'incisi düzenlenecek "Foto Safari" ile fotoğrafçıları ağırlayacak.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Foto Safari'nin koordinatörlüğünü AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkan Nevzat Ceylan'ın yapacağını söyledi.

Öntaş, Foto Safari'nin düzenlenmesi yönünde birçok kez Ceylan ile bir araya gelerek, çalışmalarda bulunduklarını ve ardından da 9-10 Haziran günlerinde düzenlenmesine karar verdiklerini kaydetti.

"Fotoğraf Avcıları Rastgele" sloganıyla yapılacak yarışmada, avcılığın tetik yerine deklanşöre basılarak yapılmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Öntaş, "Yarışmayı Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı düzenliyor ve koordinatörlüğünü Başkent Ankara Meclisi yapıyor. Belediye olarak biz de destek veriyoruz." dedi.

Fotoğrafa gönül verenlerin kuşların peşinden silahla değil, fotoğraf makineleriyle koşacağını ifade eden Öntaş, "Nallıhan Kuş Cenneti, Ankara'ya en yakın önemli sulak alanlarından birisi. Nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Foto Safari düzenleniyor ve açılış töreni 9 Haziran saat 10. 00'da Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Gözlem Merkezinde yapılacak ve tüm doğaseverleri foto safariye bekliyoruz. Eşsiz bir peyzaj güzelliği sunan Nallıhan Kuş Cenneti'nde başta balıkçıl türleri olmak üzere her türlü ötücü ve yırtıcı kuşlarla, nesli tehlikede olan karaleylek gibi türlere rastlamak mümkün." diye konuştu.