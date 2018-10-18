"Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Yarışması" ödül töreni

ANKARA (AA) - Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl beşincisi düzenlenen Foto Safari Yarışması'nın ödül töreni, 20 Ekim'de düzenlenecek.

Alışveriş merkezinde düzenlenecek ödül töreninin ardından, sergilenmeye değer görülen yaklaşık 50 fotoğraftan oluşan sergi de açılacak.

Yarışmanın Koordinatörlüğünü yapan AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara'ya 130 km uzaklıkta bulunan ve eşsiz bir peyzaj güzelliği sunan Nallıhan Kuş Cenneti'nin 200'den fazla türde binlerce kuşa ev sahipliği yaptığını belirtti.

Milletvekili Ceylan, Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül törenine tüm Ankaralıları davet etti.