Nallıhan iğne oyaları yurt dışında tanıtılıyor

NALLIHAN (AA) - Nallıhan Belediyesi, ipek iğne oyalarının tanıtımı için yurt dışında kurs düzenlendiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ipek iğne oyasının bilinirliğinin artırılması için çeşitli faaliyetler yürütülüyor.Bu...