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Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı
ANKARA (AA) - Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı. Doktorların göreve başlamasıyla günlük 50 kişiye fizik tedavi hizmeti verilen hastanede katarakt ameliyatı da yapılmaya başlandı. Nallıhan Devlet Hastanesinde, 1 ortopedi,...
Genel 11.12.2019, 11:16
ANKARA (AA) - Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı.
Nallıhan Devlet Hastanesinde, 1 ortopedi, 1 aile hekimi, 2 fizik tedavi uzmanı, 1 göz hastaları hekimi, 1 kadın doğum, 1 çocuk hastalıkları, 2 dahiliye, 2 kulak burun boğaz, 1 genel cerrahi, 1 biyokimya, 1 üroloji, 1 kardiyoloji doktoru görev yapıyor.
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