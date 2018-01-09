Nallıhan Belediyesi'ne hizmet aracı alımı

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini bildirdi.

Araçların hizmete alım töreninde konuşan Öntaş, belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere iki yeni nesil çöp kamyonu, kar kürüme ve endüstriyel süpürge ekipmanları ile birlikte iki mini yükleyici iş makinesi aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara ve Nallıhan ilçesine daha iyi hizmet verebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini anlatan Öntaş, şunları kaydetti:

"Nallıhan ve Nallıhan halkı her şeyin en güzeline layık. Biz de bu anlamda hizmetlerimiz ve tüm çabamızı Nallıhan ve Nallıhan halkı için ortaya koyuyoruz, koymaya da devam edeceğiz. Gerçek anlamda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu iş makineleri sayesinde caddelerin temizliği daha güzel yapılmış olacak. Kar kürüme araçları sayesinde ulaşılmadık mahalle kalmayacak."

Vatandaşların ve belediye yetkililerinin katıldığı törende araçlar, yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından hizmete alındı.