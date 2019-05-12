Nallıhan Belediyesinden iftar

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi, ilçe halkına iftar verdi.
İftara, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, MHP İlçe Başkanı İlker Oymaağaç ile belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
İftar öncesinde tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftar programının sürdürüleceğini söyledi.
Yemek sonrası, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, MHP İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek çeşitli konularda değerlendirmede bulundu.