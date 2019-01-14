Nallıhan Belediyesinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine hediye araç

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine araç hediye edildi.Belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yerel...