Nallıhan Belediyesinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine hediye araç

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine araç hediye edildi.
Belediye ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yerel yönetimlere avlanmadan verilen katılım payından elde edilen gelirle alınan yeni arazi aracı, Nallıhan Belediyesi önünde düzenlenen törenle şef Fatih Lord’a telim edildi.
Teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçede av turizmini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, aracın iyi günlerde kullanılmasını diledi.