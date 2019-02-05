Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'ın mahalle ziyaretleri

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Davutoğlan, Uluköy, Karaköy ve Gökçeöz mahallelerini ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın, mahalle ziyaretlerine devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Öntaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"Mahalle gezilerimizde, mahalle sakinlerimizin memnuniyeti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu da gösteriyor ki, mahallelerimize yaptığımız hizmetler beğenilmiş ve eksiklikleri giderilmiş olmasından dolayıdır. Hizmetlerimizi halen aksatmadan en ücra mahallemize kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Kar kış demeden, köy konağı yapımları, köy konağı tamiratları, meydan düzenlemeleri yanı sıra birçok yönlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz."