Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, esnafı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçenin en büyük mahallesi Çayırhan'da esnafı ziyaret etti.

Öntaş, ramazan dolayısıyla esnaf ve sanatkarları ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugünde Çayırhan Mahallesi'nde pazar ziyaretinde bulunduklarını belirten Öntaş, kendilerine AK Parti İlçe Başkanı Serhat Selvi'nin de refakat ettiğini kaydetti.

Öntaş, ramazan ayının bazı ziyaretler için fırsat olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çayırhan’a yaptığımız altyapı çalışmalarını neredeyse tamamladık sayılır. Çok az bir çalışma kaldı. Çayırhan’ı modern bir kent görüntüsü ile yaşanabilir bir yerleşim birimi haline getiriyoruz. Bugün de ziyaretimizde pazarcılarla, esnafla sohbetlerimiz oldu. Çayırhan’a yapılan çalışmalardan memnun olduklarını anlattılar."