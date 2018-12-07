ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Sıfır atık hareketine sen de katıl, geleceğe değer kazandır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Nallıhan Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Eylem Planı" çerçevesinde belediye hizmet binalarına, düğün salonlarına, kültür merkezine geri dönüşüm üniteleri konuldu, 100. Yıl Mahallesine de Mobil Atık Merkezi kuruldu.

Belediye Başkanı Öntaş, yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte tüm mahalleleri kapsayacak şekilde Mobil Atık Getirme merkezleri kuracaklarını söyledi.

"Sıfır atık hareketine sen de katıl, geleceğe değer kazandır." diyen Öntaş, projeye destek beklediklerini aktardı.

Öntaş, sıfır atıkla ilçenin daha güzel, yaşanabilir bir hale geleceğini anlatarak, "Çöplerimizi çöpe, geri dönüşümleri geri dönüşüme atalım. Geçmişi değiştiremeyiz ama geri dönüşüm geleceği güzelleştirir." diye konuştu.







