Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına Serhat Selvi atandı

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına büyükşehir belediye meclis üyesi Serhat Selvi getirildi.
Belediye başkanı İsmail Öntaş'ın önerisiyle Selvi'nin belediye başkan yadımcılığına ataması gerçekleştirildi.
ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına büyükşehir belediye meclis üyesi Serhat Selvi getirildi.Belediye başkanı İsmail Öntaş'ın önerisiyle Selvi'nin belediye başkan yadımcılığına ataması gerçekleştirildi.Selvi,...
ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına büyükşehir belediye meclis üyesi Serhat Selvi getirildi.
Belediye başkanı İsmail Öntaş'ın önerisiyle Selvi'nin belediye başkan yadımcılığına ataması gerçekleştirildi.