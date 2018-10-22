Nallıhan 100. Yıl Mahallesi'ne 4-6 yaş Kur'an kursu

ANKARA (AA) - Nallıhan Müftülüğünce 100. Yıl Mahallesi'nde 4-6 yaş Kuran kursu açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, açılışta yaptığı konuşmada, 100. Yıl Mahallesi'nde eksikliği hissedilen ve 4-6 yaş Kur'an kursuna 400 bin lira harcadıklarını belirterek, çocukların çok güzel mekana kavuşturulduğunu söyledi.



İlçe Müftüsü Bilal Parlak ise ilçe genelinde ve mahallelerde 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an kursları açarak çocuklara temel dini eğitimlerin öğretilmesini sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

Kur'an kursuna desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Öntaş'a teşekkür eden Parlak, mahallelilerin istek ve talepleri doğrultusunda müftülük olarak 4-6 yaş Kuran kursu açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açılışa, Kaymakam Murat Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yeğinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, AK Parti İlçe Teşkilat Sekreteri Serhat Selvi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, aileler ile öğrenciler katıldı.







