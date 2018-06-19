Nabi Avcı'dan pancar üreticilerine avans müjdesi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Pancar Ekicileri Kooperatifi üyesi 81 bin üreticinin avanslarının 20 Haziran itibarıyla hesaplarına yatırılacağını söyledi.

AK Parti milletvekili adayları ile Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret eden Avcı, burada yaptığı açıklamada, bütün çiftçilerin geçmiş bayramlarını kutladı.

Avcı, şöyle konuştu:

"Allah emeklerini zayi etmesin, ürünlerini bereketlendirsin, mahsüllerini çoğaltsın. Buraya kadar gelmişken AK Parti milletvekili adaylarımızla Eskişehirli pancar ekicisi kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. İnşallah 20 Haziran'dan itibaren pancar ekicilerimizin birinci avans ödemeleri ödenmeye başlanacak. Eskişehir'deki 81 bin pancar ekicisi kardeşimize bu avans ödemelerinin hayırlı olmasını diliyorum."

Eskişehirli 81 bin çiftçinin heyecanla karşıladığı bu haber üzerine Eskişehir Şeker Fabrikası, 2018 yılı şeker pancarı üreticilerine, üretim sözleşmesi gereği "Birinci Bakım ve Çapa Avansları" kapsamında, üretim kotasına göre ton başı 13 lira olmak üzere toplam 12 milyon 878 bin lira ödeme yapılacağı bildirildi.

