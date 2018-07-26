Nabi Avcı AGİTPA Türk Grubu Başkanlığına seçildi

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanlığına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı seçildi.

Temel görevi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki siyasi diyaloğu parlamenterler düzeyine de taşımak olan AGİTPA'nın 27. Dönem Türk Grubu Başkanı Avcı oldu.

TBMM'de yapılan ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın hazır bulunduğu toplantıda, Nabi Avcı, oy birliğiyle AGİTPA Başkanı seçildi.

Nabi Avcı, AGİTPA Türk Grubu üyelerine gösterdikleri teveccühten ötürü teşekkür ederek, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.

- AGİTPA nedir?



İspanya Parlamentosu’nun 1991 yılındaki davetiyle AGİT üyesi ülkelerin temsilcileri, AGİTPA'yı kurmak amacıyla Madrid'de bir araya gelmişti. Söz konusu toplantıda, AGİT Parlamenter Asamblesi’nın iç tüzüğü ve çalışma metotları belirlenmiş ve Parlamenter Asamble'nin ilk resmi toplantısı 1992 yılında Budapeşte'de gerçekleştirilmişti.

AGİTPA Türk Grubu da 1992 yılında 8 üyeli olarak kuruldu. AGİTPA 56 AGİT katılımcısı ülkeden 323 milletvekilinden oluşuyor. Temel görevi, AGİT ülkeleri arasındaki siyasi diyaloğu parlamenterler düzeyine de taşımak olan AGİTPA'nın diğer amaçları arasında, AGİT ülkelerinin mevcut AGİT belgeleri çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması, çatışmaların önlenmesi ve mevcut olanların çözülmesi için mekanizmalar geliştirmek, AGİT’in kurumsal yapıları ile mevcut AGİT kurumları arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve katılımcı ülkelerdeki demokratik kurumların güçlendirilmesi de yer aliyor.

