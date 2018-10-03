n11.com’dan yeni iş birliği

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, Türkiye’de ev ve yaşam kategorisinde öncü markalardan biri olan Madame Coco ile iş birliğine gitti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu n11.com, gerçekleştirdiği iş birliklerine güçlü bir markayı daha ekleyerek, Madame Coco’yu bünyesine dahil etti.

Fransız dokunuşlarından ilham alarak tasarlanan, klasik ve modern tarzdaki ürünleri ile tanınan Madame Coco ürünleri n11.com’da tek tıkla dekorasyon meraklıları ile buluşuyor.

Madame Coco, elegant çizgileri doğanın huzur veren renkleri ile birleştirerek her sezonun vazgeçilmezi olacak ev tekstil, dekorasyon ve giyim ürünleri sunuyor. Alışverişte klasik ve modern tarzdaki ürünleri tercih edenler şimdi n11.com’da açılan online mağazası ile Madame Coco’nun evlerin vazgeçilmez ve şık ürünleri ile buluşacak.

n11.com kullanıcıları, dünden itibaren saat 12.00 ila 3 Ekim (bugün) saat 23.59 tarihleri arasında Madame Coco mağazasından tek seferde gerçekleştirdikleri 100 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde sepette 20 TL ek indirim hakkı kazanıyor.