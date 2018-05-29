n11.com'dan SosyalBen Vakfı'na destek

İSTANBUL (AA) - n11.com, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerileri ile benliklerini keşfetme ve geliştirmelerini amaçlayan SosyalBen Vakfı’na özel Melisa Sabancı Tapan tarafından tasarlanan ajandaları satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştiren SosyalBen Vakfı, online satış kanallarına Melisa Sabancı Taban tasarımlı ajandalar özelinde n11.com'u da ekledi.

Melisa Sabancı Tapan'ın SosyalBen Vakfı için tasarladığı ajandalardan sağlanacak gelir, SosyalBen çocuklarının sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, öz güvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.