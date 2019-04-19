n11.com'dan en çok tercih edilen uçuş rotaları

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com araştırmasına göre, 2019'un ilk üç ayında en çok tercih edilen uçuş rotası yurt içinde İstanbul-Adana, yurt dışında ise Belgrad oldu.

n11.com tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 15-22 Nisan'da kutlanan Turizm Haftası kapsamında bilet, tatil ve eğlence kategorisinin satışlarını inceledi.

Bu amaçla 2019'un ocak-mart döneminde en çok seyahat edilen ülke ve şehirleri inceleyen şirket, kullanıcılarının yurt içinde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den kalkan uçuşlara bilet aldığını tespit etti. İstanbul, Ankara ve İzmir kalkışlı uçuşlar n11.com'da satılan toplam kalkış biletlerinin yüzde 51'ini oluştururken, bu illeri Antalya, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Samsun izledi.

Bu dönemde kullanıcıların en çok uçtuğu rota ise İstanbul-Adana ve İstanbul-Antalya oldu. Bu rotaları Trabzon, İzmir ve Ankara varışlı uçuşlar takip etti.



Yurt dışı rotalarının da incelendiği n11.com araştırması, yılın üç ayında kullanıcıların en çok Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a seyahat ettiğini ortaya koydu. Belgrad'ın ardından yurt dışında en çok tercih edilen rotalar listesinde sırasıyla Taşkent, Bakü, Londra ve Kiev şehirleri yer aldı.

