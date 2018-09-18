"N Kolay Ankara Kart" ile toplu ulaşımda beş kullanım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank imzalı N Kolay Ankara Kart, Ankara'da, beş biniş bedava kampanyası ile vatandaşın hizmetine sunuldu.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre Aktif Bank imzalı N Kolay Ankara Kart, nüfusu 5,5 milyonu bulan ve her gün 1 milyon toplu taşıma işlemi gerçekleştirilen Ankara'da, vatandaşların ulaşım kartlarına daha kolay bakiye yüklemesine imkan tanıyor.

Kart sahipleri N Kolay Ankara Kart satış noktalarından, Ankara Smart ve mini bankolarından, başka banka hesaplarından EFT yaparak ve Türkiye'deki tüm ATM'lerden kartlarına bakiye yükleyebiliyor.

Kart sahipleri aynı zamanda satış noktalarından kartlarını aldıkları anda, kampanya süresince ücretsiz beş biniş hakkı kazanıyor. Kartı kullanırken Ankara ulaşımının tüm imkanlarından da yararlanmaya devam ediyor.



N Kolay Ankara Kart, başkentlilerin günlük yaşamda aradığı tüm hizmetleri tek kartta sunuyor. MasterCard logolu ön ödemeli bir kart olan N Kolay Ankara Kart, ulaşımda ve alışverişlerde kullanılmanın yanı sıra temassız özelliği ile hızlı ve güvenli bir alışveriş keyfi sunuyor. Ayrıca karttaki bakiye ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor.

6 TL'den satışa sunulan N Kolay Ankara Kart, satın alanlara beş hediye biniş hakkıyla birlikte geliyor. N Kolay Ankara Kart bunun yanında yıl boyunca düzenlenecek kampanyalarla Ankaralılara bedava biniş hakları sunmaya devam edecek.