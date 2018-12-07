Myanmarlı binlerce kadın Çinli erkeklerle evlenmeye zorlanıyor

ANKARA (AA) - Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ve Kaçin Kadınları Birliği Tayland (KWAT) tarafından yürütülen çalışmaya göre, Myanmar'dan Çin'e kaçırılan binlerce kadın ve genç kız, Çin'de evlenmeye ve çocuk doğurmaya zorlanıyor.

Çalışmada, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaleti ile Çin'in iki ülke sınırındaki Yunnan bölgesinden 7 bin 400'den fazla kadının zorla evlilik kurbanı olduğu ve 5 binden fazla kadının evlendirildiği Çinli eşlerinden çocuk doğurmaya zorlandığı tahmininde bulunuldu.

"Myanmarlı kadınların Çin'de zorla evlendirilmesi ve çocuk doğurması için tahmini insan ticareti" başlıklı raporda, Çin'de uzun süredir devam eden tek çocuk politikasının sonucu olarak kadınlardan 34 milyon daha fazla erkek olduğu ve bu durumun komşu ülkelerden çoğu kandırılarak ya da kaçırılarak gelen gelin ticaretini körüklediğine dikkat çekildi.

Haziran 2017 ile Nisan 2018 arasında yürütülen çalışmada, incelenen bölgelerdeki kadınların yaklaşık yüzde 40'ının evliliğe zorlandığının ve bu kadınların yaklaşık yüzde 65'inin insan kaçakçıları tarafından zorla evlendirildiğinin altı çizildi.

Myanmar'daki çatışma, müsadere, zorla yer değiştirme ve insan hakları ihlallerinden kaynaklanan koşulların, Çin'e göçün artmasına neden olduğuna işaret edilen çalışmada, uygun belgelere, dile ve eğitime sahip olmayan Myanmarlı kadınların, zorla evlendirilme dahil olmak üzere giderek artan şekilde insan ticareti riski altında olduğu vurgulandı.

Zorla evlendirilen kadın ve kız çocuklarının, kendi isteğiyle evlenen kadınlarla karşılaştırıldığında, eşlerinden şiddet görme olasılığının 6,5 kat daha fazla olduğuna işaret edilen çalışmada, ayrıca zorla evlendirilen mağdurların çoklu sağlık sorunlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Çalışmanın lideri Courtland Robinson, "Zorla evlilik mağdurları, çeşitli hak ihlallerine ve fiziksel ve psikolojik risklere maruz kalıyorlar. Bu araştırma, sorunun kapsamına ve kurbanlar için destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor." dedi.

Belirli bir coğrafi bölge ile sınırlı olan çalışmada elde edilen bulgular, diğer ampirik kanıtlara dayanarak, incelenen alanların ötesinde çok daha fazla kurban olduğunu gösterdi.

Muhabir: Zehra Ulucak