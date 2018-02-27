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Myanmar'dan İngiliz vekillere vize yok

İngiliz parlamentosundaki Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyelerinin Myanmar vizesi talepleri reddedildi.

27 Şubat 2018 Salı 23:20
Myanmar'dan İngiliz vekillere vize yok
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LONDRA (AA) - Myanmar, İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyelerine vize vermedi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Uluslararası Kalkınma Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliğinin komisyon üyesi milletvekillerinin bu ülkeye yapacağı ziyaret için vize taleplerini reddettiği bildirildi.

Komisyon Başkanı Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarının vize vermeyi reddetmesini "son derece büyük bir hayal kırıklığı" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan Müslümanları ile ilgili raporunun sonucu olduğunu düşünmekten kaçınmak zor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da başta Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii olmak üzere bazı yetkililerle resmi temasta bulunmayı planladığını belirten Twigg, vize taleplerinin reddedilmesi yüzünden bu kapsamda alınan randevuların da iptal olduğunu kaydetti.

Twigg, Myanmar'ın komisyon üyelerine vize vermeyi reddetmesini yarın Avam Kamarasında gündeme getireceğini de belirtti.

Komisyon, Uluslararası Kalkınma Bakanlığının Myanmar ve Bangladeş'teki çalışmalarıyla ilgili bir araştırma kapsamında bu ülkeleri ziyaret etmeyi planlıyordu. 

Uluslararası Kalkınma Komisyonu, geçen ay yayımladığı "Bangladeş ve Myanmar: ArakanKrizi" başlıklı raporunda Arkanlı Müslümanların durumunu "devasa bir insanlık trajedisi" diye nitelendirmişti.

Raporda, tecavüz ve cinsel şiddetin, Myanmar ordusu tarafından savaş silahı olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Muhabir: Tayfun Salcı

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