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Myanmar'da gözaltındaki sivillerin cesetleri bulundu

- İnsan hakları örgütleri, konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep ediyor

09 Mart 2018 Cuma 09:52
Myanmar'da gözaltındaki sivillerin cesetleri bulundu
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BANGKOK (AA) - Myanmar'ın Kaçin eyaletinde askerlerin gözaltına aldığı iki sivilin cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Kaçin eyaletinin kanaat önderlerinden Naw Mai, etnik Kaçin sivillerin, Mai Hkawng köyündeki bir mülteci kampında yaşadığını ve 31 Ocak'ta bölgede çalıştıkları bir çiftlikte askerler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Naw Mai, sivillerin çiftlik yakınında derin kazılmayan bir mezara gömülmüş cesetlerinin dün bulunduğunu kaydetti.

İnsan hakları örgütleri, cesetleri bulunan siviller ile ilgili soruşturma başlatılmasını talep ederken Kaçin polisi konudan haberdar olunmadığını açıkladı.

Kaçin eyaleti, askerler ile Kaçin halkı için daha fazla özerklik isteyen etnik silahlı grup arasında çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla kişi, eyalet çevresindeki mülteci kamplarında yaşıyor.

Geçen yıl askerler tarafından gözaltına alınan ve aynı kampta yaşayan 3 sivil de ölü bulunmuştu.

Myanmar ordusu uzun süredir etnik azınlıklara karşı yargısız infaz, işkence, zorla çalıştırma, tecavüz ve diğer suistimallerle suçlanıyor.

Arakan eyaletinde de 25 Ağustos 2017'den bu yana ordunun şiddetinden kaçan yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.


Anahtar Kelimeler:
Kaçin EyaletiMyanmar
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