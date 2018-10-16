Myanmar ordusundan Facebook'ta Müslümanlar aleyhine algı operasyonu

ANKARA (AA) - Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara başlamadan çok önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaydığı yalan haberlerle sistemli bir algı operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı.

'Myanmar ordusu Arakanlılara aşırı şiddet uyguluyor'Arakan'da Müslümanların hayatta kalma mücadelesiKamplardaki Arakanlı çocuklar eğitimden yoksunArakanlılar soykırımın 5 maddesinden 4'üne maruz kaldıBM'den Arakanlı Müslümanlar için 'yeni mekanizma' kararıUCM'den Arakanlı Müslümanların lehine kararSuu Çii'nin fahri vatandaşlığı iptal edildi

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren şiddet olaylarında yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/oIijPDGzLH pic.twitter.com/nxCSdPigh4

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 27, 2018

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ordunun özel internet biriminde çalışan yüzlerce asker ülkede yaygın olarak kullanılan Facebook'taki sahte hesaplarla internet üzerinden Müslümanlarla ilgili nefret söylemi yaydığı ortaya çıktı.

Gazete, isimlerini vermek istemeyen Myanmarlı eski askerler, araştırmacılar ve sivil görevlilere dayandırdığı haberde, ordu mensuplarının ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik algı operasyonunun parçası olarak, sahte kimlikler altında bir yandan "İslam'ın Budizm'e yönelik en büyük tehdit olduğu" gibi fikirlerin propagandasını yaparken diğer yandan "Müslüman adam Budist kadına tecavüz etti" gibi uydurma ve iftira haberler yayarak Müslüman toplum aleyhine öfke yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Yaklaşık 18 milyon internet kullanıcısı bulunan ülkede Facebook'un oldukça yaygın kullanıldığına dikkat çekilen haberde, ordunun sosyal paylaşım sitesini etnik temizliğe ortam hazırlamak için kullandığı ifade edildi.

Sosyal medya operasyonu 2012'de başladı

Habere göre, Myanmar ordusunun Facebook operasyonu 2012 yılında başladı ve yıllar içinde görevli personel sayısı 700'e kadar çıktı.

Bu iş için görevlendirilen özel birim Facebook'ta pop yıldızları, mankenler ve diğer ünlü simalar için hayran sayfaları kurarak işe başladı. Bu sayfalara çok sayıda takipçi toplanması sağlandı.

Savaşta yaralanarak bir halk kahramanına dönüşen Myanmarlı bir keskin nişancı, milliyetçi söylemleriyle tanınan bir pop sanatçısı adına açılan sayfalar bunlar arasındaydı.

Sahte fotoğrafların, yalan haberlerin ve öfkeli mesajların dağıtım kanallarına dönüştü

Ayrıca "Karşıt Görüş" adlı popüler bir tartışma bloğu da ordu mensupları tarafından örtülü olarak kontrol ediliyordu.

Daha sonra bu mecralar Myanmarlı Müslümanları karalamayı amaçlayan sahte fotoğrafların, yalan haberlerin ve öfkeli mesajların dağıtım kanallarına dönüştü.

Sahte kimlik altında kurulan yüzlerce Facebook hesabı da hem bu içerikleri yaymak hem de karşıt görüşleri susturmak için kullanılıyordu. Söz konusu sahte kimlikleri yöneten askerler içeriklere yaptıkları yorumlarla tartışmaları alevlendiriyordu.

Arakanlı Müslümanların Budistlere yaptığı iddia edilen katliamlara dair sahte fotoğraflar yayılıyor, bu yolla Budist çoğunluk tahrik ediliyordu.

Dijital parmak izleri, söz konusu Facebook içeriklerinin başkent Nepido çevresinde Myanmar ordusu tarafından kullanılan bina ve tesislerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

❝Yokluğun en çaresiz tanımı Arakan Müslümanları❞



Arakanlı Müslümanların dramı belgesel oldu https://t.co/bAU2fhKLwA pic.twitter.com/hpYJ8x82G6

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 27, 2018Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Söz konusu algı operasyonu, Arakanlı Müslümanlara yönelik BM'nin etnik temizlik olarak nitelendirdiği katliam, tecavüz ve kundaklama olaylarına zemin hazırladı.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerinde 10 bine yakın Arakanlı Müslüman'ı katletti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve radikal Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.

Muhabir: Emre Aytekin