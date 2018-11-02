Müzeler için tanıtım atağı başlıyor

ANKARA - BURCU ÇALIK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze gelirlerinin belli bir kısmını gelecek yıldan itibaren tanıtıma ayıracaklarını bildirerek, "Mart ayı itibarıyla müzelerle ilgili çok ciddi Türkiye genelinde tanıtım yapacağız. Uçaktan inilip körüğe geçildiği andan itibaren müze tanıtımlarını yurt dışındaki gibi görmeye başlayacaklar." dedi.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin giriş fiyatlarına yapılan zamlar ve satış mağazalarındaki fiyatlar konusundaki eleştirilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Müzelerden elde edilen gelirin yüzde 85'inin yabancı misafirlerden kaynaklı, geri kalan yüzde 15'lik kısmın yaklaşık yüzde 7, yüzde 8'inin de Müzekart uygulamasından elde edilen gelirler olduğuna işaret eden Ersoy, kalan yüzde 7'lik bölümün de münferit girişleri kapsadığını aktardı.

Müzekart sisteminin özellikle yerli ziyaretçileri korumak için geliştirildiğini anlatan Ersoy, güncel fiyatı 70 lira olan Müzekart ile bir yıl boyunca neredeyse tüm müzelere giriş yapılabildiğini belirtti.

Ersoy, "Müzekart aracılığıyla çok değil, ayda bir tane müze ziyaret etseniz ortalaması 6 liraya geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata müze yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulamazsınız." diye konuştu.

Müzekart'a satış mağazalarında yüzde 50'ye varan indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, müze ve ören yerlerindeki satış mağazalarıyla ilgili eskiden yapılmış bir ihale olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara da şimdi aynı uygulamayı getirdik. Geçen aydan itibaren Müzekart sahiplerine yüzde 25 ile yüzde 50'ye varan, hem yiyecek-içecek hem satılan eşyalarda olsun, indirim uygulanmaya başlandı. Biz bunun sözde kalmasını istemiyoruz, kendileriyle görüşmelerimiz devam ediyor, bunu da sözleşmenin bir parçası yapıp, yazılı hale getireceğiz. Yani biz Türk vatandaşlarını Müzekart ile korumaya devam edeceğiz."

Müze fiyatlarında yapılan ayarlamanın, müzelerin geliştirilmesinde önemli olduğuna değinen Ersoy, "Turistik açıdan baktığınız zaman fiyatlar çok düşük. İyi müzeler için kast ediyorum; bu zamlı tarifelerle bile dünya ortalamasının hemen hemen yarı fiyatına satıyoruz." dedi.

Müze girişlerinin aynı zamanda 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri Türk vatandaşlarına ücretsiz olduğunu anımsatan Ersoy, 24 Kasım'dan itibaren de öğretmenler için ücretsiz giriş uygulamasının başlayacağını bildirdi.

Ersoy, müze ve ören yerlerinin giriş fiyatlarına yapılan zamlar konusundaki eleştirilere yönelik, "Muhalefet yapmak için yapılıyor gibi geliyor bana. Biz fırsat bulduğumuz yerde eğer yabancı turistten bir kaynak yaratabileceksek yaratmamız lazım. Bu kaynaklarımızdan vazgeçmememiz lazım." diye konuştu.

Bakan Ersoy, yabancı ziyaretçiden elde edilen kaynaklarla yeni turizm alanları, arkeolojik alanlar oluşturulmasına çalışıldığını, böylece ortaya çıkacak mali yükün merkezi bütçeyi bindirilmeden yapıldığını anlattı.

Müzelerde "tanıtım" hamlesi başlayacak

Müzelerin vatandaşlara yeterince tanıtılıp tanıtılmadığı konusuna da değinen Ersoy, "Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Müze gelirlerimizin, belli bir kısmını önümüzdeki seneden itibaren tanıtıma ayırıyoruz. Mart ayı itibarıyla göreceksiniz." dedi. Konuya ilişkin istatistiki çalışma yaptıklarını aktaran Ersoy, "Sınır kapısından geçip Türkiye'ye gelen turistlerin müze ziyaret etme oranı, Avrupa'nın ortalamasının yarısı kadar. En büyük sıkıntımız bu." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şu görüşlerini paylaştı:

"Mart ayı itibarıyla müzelerle ilgili çok ciddi Türkiye genelinde tanıtım yapacağız. Uçaktan inilip körüğe geçildiği andan itibaren müze tanıtımlarını yurt dışındaki gibi görmeye başlayacaklar. Bir müzenin yakınından geçiyorsa turist, onunla ilgili tanıtım, yönlendirme görecek. Yani biz ciddi şekilde müze ziyaretçi oranlarını artırmaya çalışacağız. Hedefimiz, müze ziyaretçi oranlarını Avrupa standartlarına çıkarmak."

"Turizm konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, aynı zamanda turizmde, tanıtım çalışmalarında, halkın eğitilmesinin de önemini vurgulayarak, "Turizm konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Turiste nasıl davranılır, turistle nasıl iletişime geçilir, nelere dikkat etmemiz lazım. Biz, çok misafirperver bir halkız ama bazı aksamalar var içimizde turiste yaklaşma, turistle ticaret yapma konusunda." diye konuştu.

Ersoy, "Türkiye açısından turizmi hep birlikte bir gelir hedefi, kazanç kapısı olarak görürsek bunun yansıması olarak kurların düşük seyretmesi, Türkiye'nin cari işlemler açığının olmaması, dövize bağımlı bir ülke olmaması gibi artılar, kazanımlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülecek çalışmaya ilişkin, "Eğitim, tanıtım filmleri, kamu spotları şeklinde başlayacağız." ifadesini kullanan Ersoy, bununla ilgili belli bir tanıtım bütçesinin ayrılacağını aktardı.

Bakan Ersoy, bilinçlendirme anlamında güzel geri dönüşler sağlayacağına inandıklarını belirterek, dünyada turizmde iyi noktalara gelmiş ülkelerin halkının bu konularda çok daha bilinçli olduğunu sözlerine ekledi.