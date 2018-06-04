Muvazzaf albayın evinden FETÖ elebaşının vaaz CD'si çıktı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla telefon irtibatı tespit edilerek tutuklanan albay Serdar Düzgören'in evinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait vaaz CD'si bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelilerden 63'ünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Çanakkale'de görevli muvazzaf albay Serdar Düzgören'in ikamet ettiği evde arama yapan güvenlik güçleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarının yer aldığı bir CD buldu. El konulan CD, detaylı inceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesine gönderildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilen Düzgören, emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Mayıs'ta sevkedildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

Düzgören hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ümit Bak ile aynı telefondan aranmış

Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kurulduğu yıllardan itibaren örgütsel menfaatler doğrultusunda görev yapacak mensuplarını, devletin meşru zor kullanma yetkisine sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlara yerleştirdiği, örgüt mensuplarının deşifre olmamak için gizlilik tedbirlerine en üst seviyede dikkat ederek bu kurumlarda faaliyetlerini yürüttüğü anlatıldı.

Örgütün gizliliğe verdiği önemin TSK'daki mensuplarının iletişim tarzına da yansıdığı vurgulanan iddianameye göre örgütün mahrem imamları, deşifre olmamak için sorumlu oldukları TSK mensuplarıyla büfe, bakkal ya da market gibi yerlerdeki sabit telefon hatlarından veya ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçti.

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan 477 sabit hattın geçmişe dönük HTS kayıtlarını çıkararak analiz eden savcılık, albay Düzgören'in 26 kez arandığını, Düzgören'i arayan kişinin daha sonra şüpheliler Bekir G, Abdulkadir U, Asım B, Kubilay B, Bilal Fırat Ömer Faruk K, Halil Şükrü U. ve Mustafa A'yı da aradığını tespit etti.

Serdar Düzgören ile irtibat kurulan 03124727256 numaralı sabit hattan, Cengiz H, Uğur K, İlhan K, Mehmet Kemal I, Yusuf Y, Ekrem Küçükberber, Cemal A, Adem H, Eren Y, Mustafa Barış Avıalan, Ömer Ç, Mutlu Serkan Vurdem, Burhan Gü, Süleyman A, İlker C, Yusuf Ziya T, Bilal Fırat A, Bekir G, Mehmet S, İlker C, Tevfik G, Serhat A, Aydın A, Yusuf D, Dalyan Nevzat A, Cengizhan A, Ömer Serdar Y, Ümit Bak, Muharrem G, Halil Şükrü U, Bilal B, Mücahit T, Levent A. ve Faruk G. isimli şüphelilerle de irtibat kuruldu.

Düzgören ile irtibat kurulan 03124758746 numaralı sabit hattan Ertan E, Yusuf Y, Ömer K, Bekir Gürler, Muzaffer K, Ömer Serdar Y, Ramen A, Alaattin A, Süleyman A, Metin G, Mustafa D, Faruk G, Mehmet Ş, Ümit Bak, Aydın A, Arz P, Nuh A, Ali S, Mustafa D, Baki K, Gökhan Lütfü R, Kenan Ş, Halil Şükrü U, Abdullah Taha Y, Mutlu Serkan Vurdem, Ömer Faruk K, Saltuk Buğra K. ve Mehmet S. de arandı.

İddianamede, bu aramaların ardışık ve periyodik olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve mahrem imam olarak adlandırılan kişi yada kişiler tarafından örgütsel amaçlı yapıldığı ve örgüt talimatlarının şüpheli askerlere bu şekilde iletildiği değerlendirmesine yer verildi.

Mahrem imamlarla irtibatı tespit edilip Düzgören hakkındaki iddianamede adı geçen Mutlu Serkan Vurdem ve Ümit Bak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde aktif rol aldı. Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin, aralarında eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı korgeneral Yıldırım Güvenç ve eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha'nın da bulunduğu 150 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından biri olan eski Kara Kuvvetleri Harekat Komutanlığı Personel Plan Şube Müdürü kurmay albay Vurdem, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski albay Ümit Bak da Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe faaliyetine karıştı ve burada gözaltına alındı.

Muhabir: Serdar Açıl