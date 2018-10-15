Mutlulukları engel tanımadı

KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde kursta tanışan engelli çift dünyaevine girdi.

Engelli olan Selçuk Dönmez (34) ile Yasemin Kumcu (32) yaklaşık bir yıl önce İŞKUR ve Engelsiz Yarınlar Derneği tarafından düzenlenen galoş kursunda tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan Dönmez ve Kumcu evlenmeye karar verdi.

Genç çiftin düğünü, üyesi oldukları Engelsiz Yarınlar Derneğinin bahçesinde yapıldı. Ayrıca tüm masraflar dernek yönetimi tarafından karşılandı. Düğün törenine dernek yöneticileri ve genç çiftin yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Düğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Songül Vural, "Engelsiz Yarınlar Derneğimiz bugün yine güzel organizasyon düzenledi. İki tane engellimiz birbirlerini sevmişler, birbirlerini istemişler. Ailelerin rızasıyla bir düğün gerçekleştirdik. İnşallah Allah’ım onları mesut, bahtiyar edecektir." dedi.

Engellerin bu mutluluğa engel olamadığını ifade eden Vural, "Aşk engel tanımaz. Bu evlilik onun göstergesi. Genç çiftimiz uzun zamandır evlenmeyi istiyordu, çok şükür bu istekleri yerine geldi. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damat Selçuk Dönmez mutlu olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.

Düğüne katılanlar oynayarak gelin ve damada eşlik ettiler.