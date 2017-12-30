'Mutlu şehir' Sinop'a 2017'de bir milyonu aşkın ziyaretçi

SİNOP - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili olan Sinop, 2017 yılında bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnceburun, Hamsilos ve Akliman gibi önemli turizm merkezleri yanında temiz denizi, taze balığı ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Sinop'un sahip olduğu bu özellikler, yıllar geçtikçe ziyaretçi sayısında artış sağlıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili özelliğine de sahip olan kentte ziyaretçilere doğa yürüyüşü, kamp ve tekne gezintisi gibi sosyal etkinlikler yapma fırsatı da sunuluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un çok farklı tarihi değerlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini söyledi.

Kentin özellikle son yıllarda ziyaretçi sayısının giderek arttığına işaret eden Göz, yıllık rakamların milyonu aşması sebebiyle zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti.

Yeni bir planlamayla yapılacak yatırımların ardından bir milyon olan ziyaretçi sayısının daha da artacağını dile getiren Göz, şöyle devam etti:

"Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde, sokakları deniz kokan, medeniyetlerin üst üste kurulduğu bir şehirdir. Altyapı ve konaklama tesisleri sıkıntımıza rağmen 2017 yılında ağırladığımız ziyaretçi sayımız bir milyonu aşmıştır. Bu rakam yeterli mi? Bizim açımızdan değil çünkü Sinop, bu rakamdan daha fazla ziyaretçi ağırlayacak tarihi ve kültürel değerlere sahip. Var olan değerlerimizi tanıtıp ve altyapı eksikliklerini giderdiğimiz takdirde söz konusu rakamlar artacaktır. Hükümetimizin turizm alanında 2023 hedefleri var. 50 milyon turist, 50 milyar lira gelir. Bizim de Sinop olarak buna katkı sunma noktasında önemli hazırlıklarımız bulunuyor."

İnanç turizmini geliştirme çalışmaları

Göz, Sinop'un tarihinde farklı inançlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, inanç turizmini geliştirmek için de bazı adımlar attıklarını vurguladı.

Balatlar Yapı Topluluğu'nun tarih boyunca farklı inançtaki insanlara ev sahipliği yaptığı bilgisini veren Göz, Vali Hasan İpek'in talimatıyla Sinop'un bir başka değeri Seyyid Bilal Hazretleri'ni ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sinop'un, Selçuklu kenti olması sebebiyle tanıtılması gereken çok fazla değeri bulunduğunu ifade eden Göz, "İnanç turizmi bakımından var olan değerlerimizi doğru ve güzel şekilde tanıtmamız gerekiyor. Gerek Balatlar Yapı Topluluğu, Seyyid Bilal Hazretleri gerekse tarihi cami ve türbelerimizi ön planda tutmalıyız çünkü Sinop sadece deniz, kum ve doğal güzelliğiyle var olmuş bir şehir değil. Farklı medeniyetlere yüzyıllar boyunca ev sahipliği yapan bir kent. Bunları ön plana çıkardığımız takdirde turizmde çeşitlilik yaratmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Göz, kentte turizm işletme belgeli 10 tesis bulunduğunu belirterek, bunların artırılıp özellikle beş yıldızlı bir otelin mutlaka yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.