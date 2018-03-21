"Mutlu Olma Sanatı ve Yaşama Dair" konferansı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde "Mutlu Olma Sanatı ve Yaşama Dair" konulu konferans düzenlendi.

Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğünce, okulun konferans salonunda düzenlenen programda, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Erşan mutlu olma sanatı hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Hayatın her anının kıymetli olduğunu vurgulayan Erşan, yaşama dair bir şeyleri ertelemenin yanlış bir davranış olduğunu hatırlatarak kendi hayatından da bazı kesitler verdi.



Endişe ve kızgınlıkların kalp krizi riskini artırdığını söyleyen Erşan, her sorunun çözümünün kendi içinde olduğunu kaydederek, “Mutlu olmak insanların kendi elinde olan bir sanattır.” dedi.



Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. Nilüfer Tuğut ise 2013 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler'in mutluluk ve mutlu olma farkındalığı artırmak adına 20 Mart'ı Uluslararası Mutluluk Günü olarak ilan ettiğini belirterek, “Biz de bugün öğrencilerimizle mutluluğu konuşmak için bir araya geldik.” diye konuştu



Konferansa, okul yönetimi ile öğrenciler katıldı.

