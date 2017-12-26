"Müteahhitler Rusya'da kriz öncesi dönemi yakalamak üzere"

İSTANBUL (AA) - Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, Rusya'da kriz döneminde yaşanan proje alamama probleminin aşıldığını belirterek, "Rusya'da toparlanma eskiye rağmen daha iyi ve olumlu. Türk şirketleri yeni projeler almaya başladı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz." dedi.

Okay, Çamlıca'da hayata geçecek olan Antwell Life Care Residence projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada, şirketin yurt dışı faaliyetlerinden bahsetti.

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası buradaki işlerinin kesintiye uğradığını anımsatan Okay, bu ülkede yeni proje üstlenemediklerini ancak var olan işlerini devam ettirebildiklerini hatırlattı.

Son dönemde iş alamama problemini aştıklarını ve yeni projeler almaya başladıklarını dile getiren Okay, halihazırda Rusya'da devam eden işlerinin tutarının 1,78 milyar dolar olduğunu söyledi. Okay, yeni proje almalarının önünde engel kalmadığını bildirdi.

Okay, Rusya'nın en büyük havalimanı Domodedovo dahil olmak üzere 23 projelerinin bu ülkede devam ettiğini kaydederek, "Yeni alacaklarımız hariç elimizde 3 yıllık işler var. Rusya'da toparlanma eskiye rağmen daha iyi ve olumlu. Türk şirketleri yeni projeler almaya başladı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz." diye konuştu.

Türki Cumhuriyetlerde de önemli projeler üstlendiklerini dile getiren Okay, uluslararası alanda en çok iş yapan 250 müteahhit firması arasında 86. olduklarını, hedeflerinin ilk 50'ye girmek olduğunu vurguladı.





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Okay, Rusya'da yaşanan sıkıntılar sonrası Birleşik Krallık'a açıldıklarını belirterek, Londra'daki Rus dostları sayesinde burada yaklaşık 150 milyon poundluk 2-3 proje üstlendiklerini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta yeni projeler de üstleneceklerini dile getiren Okay, ayrıca Türk öğrenciler için küçük metrekareye sahip daireleri bulunan proje hayata geçireceklerini anlattı.

Okay, "Rus dostlarımızın ABD'de birtakım yerleri vardı. İngiltere'den sonra rotayı bu ülkeye kırdık. Miami ve New York'ta iki işimiz başlamak üzere. 150 milyon dolar boyutunda." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'da yaklaşık 100 milyon dolarlık temiz su-atık su işlerinin devam ettiğini aktaran Okay, Türk bayrağını Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden sonra ABD ve Londra'da da gururla dalgalandırdıklarını bildirdi.





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Okay, yurt içinde İş GYO'nun Manzara Adalar Projesi'ni tamamlamak üzere olduklarını kaydederek, Büyükçekmece'de de marine inşaatının devam ettiğini söyledi.

Mehmet Okay, bugün gerçekleştirdikleri toplantının konusu olan yeni konsept projeleri Antwell Life Care Residence ile katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Antwell Life Care Residence'i Çamlıca'nın eteklerinde hayata geçirdiklerini ifade eden Okay, projenin Antwell akinlerinin sağlık ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandığını aktardı.

Okay, "Antwell Life Care Residence, sağlık hizmetinin yakınında olmasını isteyen ve bu hizmete ihtiyaç duyacağ günlere yatırım yapmayı planlayanlara; güven, sağlık ve konfor dolu, özel bir yaşan alanı sunuyor. Dünyanın birçok ülkesinde benzerleri bulunan bir konseptin Türkiye'deki ilk örneğini hayata geçiriyoruz." dedi.

Yeni projelerinde Türkiye'nin alanında tanınmış, güçlü ve güvenilir sağlık kuruluşu Acıbadem Sağlık Grubu ile iş birliği yaptıkları dile getiren Okay, bu proje kapsamında Antwell içinde oluşturulan sağlık biriminin, gün boyunca Antwell sakinlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verebileceğini aktardı.

Okay, projeyi, sakinlerin tüm sağlık hizmetlerine cevap verecek şekilde tasarladıklarını, projenin tüm sosyal beklentilere karşılık vereceğini bildirdi.

Çamlıca eteklerinde, 19 bin metrekare inşaat alanında konumlanan projenin 157 rezidans birimi ve 13 ticari üniteden oluştuğunu dile getiren Okay, projenin 2019'un ikinci yarısında teslim edilmeye başlanacağını aktardı.