Müsteşar Yardımcısı Özden'den kaymakama ziyaret

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Özden, ziyaretteki koruşmasında, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkati çekerek, spor ilçe ve gençlik merkezi müdürlerine büyük görevler düştüğünü dile getirdi, gençlerin spor salonlarına ve gençlik merkezlerine çekilerek korunabileceğini söyledi.

İlçeye yapılan spor yatırımlarının görüşüldüğünü belirten Özden, "Bakanlık olarak il ve ilçelerde tesisler yapıyoruz. Burada da yatırımlarımızı yerlerinde görelim istedik. Hem sportif tesisler açısından, hem yurtlarımız açısından önemli katkılar sağladık. Planladığımız bir takım yatırımları önümüzdeki yıllarda hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.