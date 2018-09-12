Müştekiler 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalaması sonucu şehit düşenlerin yakınları ile saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Müşteki Emniyet Müdürü Mustafa Çelikkıran, olay tarihinde Polis Akademisi'nde nöbetçi emniyet müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Akşam içtimasının ardından darbe girişimine ilişkin bilgi aldığını anlatan Çelikkıran, kısa bir süre sonra Havacılık Dairesi Başkanlığına ilk bombalı saldırının gerçekleştiğini, yaklaşık bir saat sonra da F16'ların Polis Özel Harekat Başkanlığına bomba attığını ifade etti.

Çelikkıran, saldırıyı gerçekleştiren pilotlar başta olmak üzere bütün darbe sanıklarından şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli de saat 23.00 sıralarında büyük bir patlama gerçekleştiğini, bunun etkisiyle savrulduğunu söyledi.

Dışarı çıktığında büyük bir alev topu gördüğünü anlatan Senirkentli, F16 tarafından ilk bombanın Havacılık Dairesi Başkanlığına atıldığını, burada helikoptere yakıt ikmali yapan 7 polisin şehit düştüğünü ifade etti.

Saldırıların etkisiyle olay yerindeki şehitlerin naaşlarını ilk başta alamadıklarını anlatan Senirkentli, "Ertesi gün telsiz konuşmalarını dinledik ve bombalama talimatını veren hain, bombayı atan diğer haine 'Elinize sağlık hocam' diyordu. O hainler ikinci helikopteri de vurmak istedi. Şehitlerimiz vardı, kalanlar da birkaç kez ölümden döndü. Allah memleketimize bir daha böyle bir şey göstermesin. Şehitlerimizin hakkı için şikayetçiyim." diye konuştu.

- "TBMM ana binasına iki ya da üç bomba atıldı"

TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Özkan Yücel ise 15 Temmuz akşamı evde bulunduğu sırada göreve çağrıldığını, bunun üzerine TBMM'ye gittiğini söyledi.

Darbe girişimine karşı direnmek için teçhizatlarını alarak görev yerlerine dağıldıklarını anlatan Yücel, bu esnada tankların Meclis kapılarına kadar geldiğini telsiz anonslarından anladıklarını dile getirdi.

Saat 02.30'da ziyaretçi kabul salonu ile Dikmen Kapısı arasına F16'dan atılan bombanın etkisiyle yaralandığını dile getiren Yücel, "Sabah saat 06.00'ya kadar saldırılar devam etti. Helikopterlerden halkın üzerine ateş ediliyordu. TBMM ana binasına iki ya da üç bomba atıldı. Darbe girişiminde yer alan herkesten şikayetçiyim." dedi.

Aynı birimde koruma polisi olarak görev yapan müşteki Metehan Demir ise Atatürk Bulvarı'na helikopterin ateş açtığını belirterek, "Her şey ortadaydı, bunu yapanların gözü dönmüştü. Atılan bomba sonucu kaşıma isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandım. Sağ gözümün görmediğini fark ettim, bir vatandaşımız beni hastaneye götürdü. İki ameliyat geçirdim, darbecilerden şikayetçiyim." diye konuştu.