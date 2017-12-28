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Muş'taki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda bir sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:53
Muş'taki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
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MUŞ (AA) - Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda bir sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, "Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-16 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkez Kayalısu köyü bölgesinde yapılan arazi aramasında 5 metrekare genişliğinde ağız kısmı kapalı sığınak bulunmuştur. Sığınakta 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, mat, iki 3x2 metre ebatlarında halı, 40 kullanılmamış porselen tabak ve 25 fincan ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Bölücü Terör örgütüMuşOperasyonTürkiye
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