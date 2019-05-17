ANKARA (AA) - Danıştay'da 2006'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, mezarı başında anıldı.
Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine, Özbilgin'in eşi Sema ile oğulları Gökhan ve Serkan Özbilgin, ailenin yakınları, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural ile Danıştay üyeleri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Vural, üzerinden 13 yıl geçen saldırıyı yapanları ve azmettirenleri kınadığını belirterek şunları kaydetti:
- Danıştay'a teşekkür
Sema Özbilgin ise eşinin ardından yılların çok zor geçtiğini anlattı. Torunlarıyla vakit geçirdiğini ve avunmaya çalıştığını aktaran Sema Özbilgin, "Allah sağlık verdiği sürece devamlı bu anma törenini yapacağız inşallah. Zaten hiç kalbimizden çıkmıyor. Onsuz yaşamak zor ama Allah'ın takdiri. En büyük tesellimiz de şehit olması, çok büyük bir mertebeye erişti. Allah çocuklarımıza uzun ömür versin. Danıştay ailesine de çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar ve her türlü imkanlarını bize sunuyorlar." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Mustafa Yücel Özbilgin'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.