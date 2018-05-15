"Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” başvuru süreci, yoğun ilgi nedeniyle 22 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, başarılı ve vizyoner iş insanı kimliğinin yanı sıra, tutkulu bir sporcu ve sporsever olan Mustafa V. Koç’un spor alanındaki vizyonunu sürdürme amacıyla "Olimpik Değerlere Katkı" teması çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl ikinci kez sahibini bulacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon ile bir dünya görüşü ve yaşam tarzı olan olimpizm ruhunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

“Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne bu yıl yoğun ilgi nedeniyle başvuru ve aday gösterme süreci 15 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar uzatıldı. Başvurular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreterliği ve "info@olimpiyat.org.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.







- Ödül 10 Eylül'de sahibini bulacak





Organizasyon, Türkiye'nin spor alanında gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü insanları ve kurumları teşvik etmek ve topluma örnek teşkil edecek kişileri veya olayları gündeme taşıyarak ilham vermek amacıyla düzenleniyor.

“Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne, “Dostluk, mükemmellik, saygı, dayanışma, eşitlikçi, insancıl ve evrensel anlayışa sahip olma” gibi olimpik prensipleri ve değerleri taşıyan, alanında ulusal veya uluslararası ölçekte çalışmalar yapan ve katkıda bulunan sporcu, antrenör, yönetici gibi spor insanlarının yanı sıra bu alanda değer yaratan kişi ve kurumlar kadar aday gösterilebilecek.

Spor alanında faaliyet gösteren bini aşkın sivil toplum kuruluşunun önerileri doğrultusunda belirlenecek adayların arasından seçici kurul ve jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında 200 bin lira maddi değerdeki “Mustafa V. Koç Spor Ödülü”, 10 Eylül'de gerçekleştirilecek törenle sahibini bulacak.